По моде: дочь Зудиной отметилась на выставке с сумкой-дублером Prada и в жакете с рукавами «три четверти»

Мария Табакова предстала на выставке Lady Dior As Seen By, посвященной легендарной сумочке бренда. Художники со всего мира придумали свою авторскую интерпретацию культового аксессуара, которые и представили на экспозиции.

При этом 15-летняя дочь Олега Табакова и Марины Зудиной выбрала для своего выхода в свет лаконичный и трендовый аутфит с нюдовым топом, брюками с завышенной талией и модным жакетом с рукавами «три четверти» и полуприлегающим силуэтом. Именно на такие советовал обратить внимание ранее стилист Александр Рогов.

Любопытно, что на выставку, посвященную Dior, Мария Табакова все таки выбрала сумку-дублер Prada, эти аксессуары тоже еще актуальны.

