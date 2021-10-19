Меньше деталей: какие жакеты, по мнению Рогова, недопустимы в гардеробе современных женщин

Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле» заметил, что нынешняя мода стремится к простоте.

Александр Рогов рассказал на шоу СТС «Рогов в деле», какие жакеты сейчас в тренде. Они должны быть полуприлегающими, свободными и максимально простыми. Это требование современной моды. Кроме того, такие наряды проще компоновать, подбирать к ним аксессуары.

Делая разбор гардероба участницы фэшн-преображения Любы, он заметил совершенно антитрендовый экземпляр, от которого предложил ей отказаться.

«Эта вещь несовременная. Сейчас жакет должен быть максимально нейтрального кроя. Не обязательно оверсайз, он может быть полуприлегающим. К тому же у тебя есть немного лишнего объема в области живота после родов, и мы должны это прикрывать. Этот жакет усложнен, узковат, у него молнии на карманах. И он как будто бы отсылает нас к прошлому», — прокомментировал Александр Рогов.

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