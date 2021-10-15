«Мое счастье»: Зудина запечатлелась с сыном и дочкой в белых одеяниях на фоне моря

Марина Зудина недавно отдохнула с сыном Павлом Табаковым и дочкой Марией Табаковой в Хорватии. В личном блоге она поделилась отпускным снимком оттуда, представ на фото с наследниками в белых одеяниях.

Точно такой же кадр разместила ее дочь в своем Instagram. «Мое счастье», — прокомментировала его вдова Олега Табакова.

В микроблоге актриса решила рассказать под этим снимком свои переживания на счет будущего детей. И, если ее сын уже реализовывает себя как актер и режиссер, с самоопределением наследницы пока ничего не ясно.

«У меня подрастает дочь, и я иногда в растерянности. Пока даже не понимаю, где правильнее продолжить ее образование. Естественно, принимать решение будет она. Но от этого в голове не меньше мыслей», — поделилась Марина Зудина.

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