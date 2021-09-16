Рогов назвал самый главный тренд сезона, который есть почти у каждой после новогоднего корпоратива

Стилист Александр Рогов в эфире авторского YouTube-шоу Rogov live рассказал о трендах этой осени. Он сразу заметил, что они не сильно отличаются от предыдущих, но все-таки кое-какие новинки есть.

Клетка по-прежнему очень актуальна, поэтому стоит достать рубахи, жакеты и юбки с этим принтом из шкафов и с гордостью начать носить их вновь. И не забываем про брюки. Как никогда становится актуальным твид, а твидовые жакеты в стиле Шанель – особенно. Их стилист рекомендовал надевать с короткими прямыми юбками. А если рукав у жакета будет длины «три четверти», это добавит актуальности облику, они теперь тоже в тренде.

С началом учебного года в наряды в духе школьных форм теперь будут облачаться и взрослые, ведь это модно. В тренде черные полупрозрачные колготки, особенно приветствует сезон их в сочетании с мини-юбками, которые тоже осенью входят в топ-список подиумов.

Неожиданно в моду входят бушлаты. Из курток актуальны те, что напоминают телогрейки. Стеганые, простые, без воротника. Из обуви: «сандалии деда» или «тапки деда» (такие удобные, кондовые, в точности, как у соседа-деда), жокейские сапоги с круглым мысом и прямым голенищем до колена без декоративных элементов, цветные ботфорты с узким мысом и на шпильке, а также ботфорты на сплошной подошве, казаки. И о важном…

«Самый главный тренд сезона – пайетки. Мы можем взять юбку в пайетках, добавить шелковую блузу, небрежно запихнув ее спереди, какие-то грубые боты, полупрозрачные черные колготки и вперед!» — описал модный лук осеннего сезона Александр Рогов.

Также нарядные юбки с пайетками Рогов рекомендовал носить с огромными куртками или свитерами оверсайз и грубой обувью.

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