Две красавицы в легких платьях: Зудина предстала на пирсе с 15-летней дочкой от Табакова

Мария Табакова часто появляется в свете и на отдыхе с мамой.

56-летняя вдова Олега Табакова — Марина Зудина — поделилась в социальных сетях отпускным кадром с 15-летней дочкой Марией. Юная наследница знаменитых артистов выглядит как настоящая тургеневская барышня.

Она носит длинные волосы, не делая трендовых укладок, почти не пользуется макияжем, из нарядов предпочитает романтичные женственные платья. Да и в поведении Маша скромна и сдержанна. А на светских мероприятиях и на отдыхе мелькает в основном с мамой.

Вот и на обнародованном фото дочь Олега Табакова предстает на пирсе в компании матери в легком платье и с распущенными волосами. Марина Зудина тоже предпочла летнее платье с принтом и открытыми плечами.

«Бывают мгновения, когда хочется, чтобы это длилось вечно… Наверное, это и есть гармония», — подписала фотографию актриса в Instagram.

«Какие же вы красивые», «Дочь такая же симпатичная, как и вы, Марина», «Прелесть, какие вы хорошенькие», «Само очарование», — отреагировали на пост почитатели Зудиной.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.