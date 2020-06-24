«Прошу обратить внимание на сумочку»: Хромченко показала ультрамодный аксессуар этого сезона

В программе «Модный приговор» на Первом канале рассказали, что в моду вернулись флуоресцентные цвета, которые были мегаактуальными в 90-е годы.

Эвелина Хромченко заострила особое внимание на одном аксессуаре, который был представлен на шоу. Он сочетал в себе сразу несколько трендов.