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«Прошу обратить внимание на сумочку»: Хромченко показала ультрамодный аксессуар этого сезона

По-прежнему актуальный анималистичный принт теперь разбавляется любопытными деталями.

«Прошу обратить внимание на сумочку»: Хромченко показала ультрамодный аксессуар этого сезона
Эвелина Хромченко. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

В программе «Модный приговор» на Первом канале рассказали, что в моду вернулись флуоресцентные цвета, которые были мегаактуальными в 90-е годы.

Эвелина Хромченко заострила особое внимание на одном аксессуаре, который был представлен на шоу. Он сочетал в себе сразу несколько трендов.

Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал. Фото
Модная сумочка. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

«Предлагаю обратить ваше внимание на сумочку. Она примечательна несколькими трендами. Во-первых, все, что имитирует рептилию или ею является, в моде остается всегда. Это абсолютно вечный принт на коже. Во-вторых, сумочка круглая и плоская. Подобного типа форма — это яркий акцент сезона. И, в-третьих, у сумочки есть дублер — мини-сумка, которая сама по себе огромный тренд», — прокомментировала ведущая.

Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал. Фото
Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Тэги

мода и стильмодные сумкиМодный приговорсумкатренды 2020Эвелина Хромченко
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