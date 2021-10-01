«Будьте прокляты!»: Копенкина пожелала врагам покойной жены Шаляпина взвыть от боли и страданий

30 сентября Прохор Шаляпин рассказал своим поклонникам трагическую новость. Его жена Татьяна Клаудиа Дэвис умерла в США от последствий коронавируса. Болезнь блондинка подхватила на собственной свадьбе.

Через несколько дней у нее поднялась температура. Последние недели Татьяна Дэвис находилась в реанимации.

Бывшая жена Прохора Шаляпина Лара Копенкина поддержала своего бывшего мужа, рассказав, что была в хороших отношениях с Татьяной и мечтала отдохнуть с ней вместе.

«Я знаю, что такое терять своего ребенка, и какое это горе родителям. Таня была удивительным легким и светлым человеком, без всякого ажурного пафоса! Она была какая-то необыкновенно добрая и открытая, мы очень хотели с ней встретиться и все вместе отдохнуть, но то, что произошло, меня потрясло до глубины души своей несправедливостью, так рано уйти… Они с Прохором были счастливы, и я за них очень радовалась как за очень близких мне людей», — написала Лара в микроблоге.

Однако в Сети Копенкина столкнулась с сильной негативной реакцией на свои слова со стороны хейтеров. Нервы бизнесвумен сдали, и она разразилась в своем Instagram гневным посланием.

«Будьте прокляты все те нелюди своим ядом! Все вернется к вам, и вы будете выть от боли! Бумерангом вернется вам все! Я прекрасно понимаю, что таких людей не изменить, и они ничего не поймут, но боль и горе заставит их заткнуться и, возможно, научит быть людьми! Да будет так и каждому воздастся! Всем остальным мира и добра здесь и сейчас! Накипело и своих в обиду не дам!» — заявила экс-возлюбленная Шаляпина.

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