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Брачный контракт на 150 страниц: кому достанется наследство покойной жены Прохора Шаляпина

Канадская миллионерша подстраховалась, когда выходила замуж за музыканта.

Брачный контракт на 150 страниц: кому достанется наследство покойной жены Прохора Шаляпина
Прохор Шаляпин. Фото: Globallookpress.com

Основными наследниками состояния покойной жены музыканта Прохора Шаляпина канадской миллионерши Татьяны Дэвис станут, скорее всего, ее родители, а вовсе не исполнитель и ее законный супруг.

Прохор Шаляпин с женой
Прохор Шаляпин с женой. Фото: instagram.com/shalyapin_official/

Как рассказал друг Прохора Шаляпина, накануне свадьбы Татьяна Дэвис заставила музыканта подписать 150-страничный брачный контракт. Дэвис была хорошим юристом и решила обезопасить себя на случай развода и других непредвиденных обстоятельств.

Как отметил Кирьянов, Дэвис были нужны гарантии, что музыкант «не сбежит с подводной лодки». При этом ее чувства к исполнителю были искренни. Она собиралась помогать певцу с карьерой в Голливуде, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Татьяна Дэвис была известным в Северной Америке адвокатом. Ее фирма как раз специализируется на всех аспектах семейного права. В том числе и на разводах.

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