Брачный контракт на 150 страниц: кому достанется наследство покойной жены Прохора Шаляпина

Основными наследниками состояния покойной жены музыканта Прохора Шаляпина канадской миллионерши Татьяны Дэвис станут, скорее всего, ее родители, а вовсе не исполнитель и ее законный супруг.

Как рассказал друг Прохора Шаляпина, накануне свадьбы Татьяна Дэвис заставила музыканта подписать 150-страничный брачный контракт. Дэвис была хорошим юристом и решила обезопасить себя на случай развода и других непредвиденных обстоятельств.

Как отметил Кирьянов, Дэвис были нужны гарантии, что музыкант «не сбежит с подводной лодки». При этом ее чувства к исполнителю были искренни. Она собиралась помогать певцу с карьерой в Голливуде, сообщает «Комсомольская правда».

больше по теме Не раз делала пластику: сколько на самом деле лет было покойной жене Прохора Шаляпина Татьяна Клаудиа Дэвис мастерски скрывала свой истинный возраст.

Напомним, что Татьяна Дэвис была известным в Северной Америке адвокатом. Ее фирма как раз специализируется на всех аспектах семейного права. В том числе и на разводах.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.