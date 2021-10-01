Какое имущество оставила после себя жена Прохора Шаляпина

Teleprogramma.pro вспоминает историю любви известного артиста и вместе с юристом Жанной Маргулис отвечает на вопрос, сможет ли Шаляпин унаследовать имущество богатой супруги и четыре московские квартиры, оформленные на него.

30 сентября певец Прохор Шаляпин сообщил в своем Инстаграме трагическую новость. Его жена Татьяна Клаудиа Дэвис умерла в США от последствий коронавируса. Он посвятил ей трогательное стихотворение, где есть такие строчки: «Я любил тебя, останешься со мной ветром, солнцем и Луной, алым росчерком на сердце… я любил тебя».

Невероятная история любви Прохора и Татьяны

О том, что Прохор встречается с 42-летней канадской миллионершей, стало известно еще в 2020 году. Пара познакомилась в Монако, когда Прохор выступил перед Татьяной. Благодаря своему обаянию и легкости в общении певец без труда смог покорить сердце женщины, и она решила продолжить общение.

Как вспоминал сам Прохор Шаляпин, на первом свидании новоиспеченные влюбленные катались по Лос-Анджелесу на лимузинах, останавливались в люксовых гостиницах, пили дорогое вино, совершали круиз по Тихому океану на шикарном лайнере. Артист успел и совершить удачный шоппинг, прикупив два чемодана вещей, куда вошло аж 16 пиджаков.

Восторженная Татьяна предложила Прохору переехать к ней в Канаду, но артист не смог оставить Россию, где строит творческую карьеру. Как писали СМИ, Шаляпин якобы посоветовал Татьяне вложить деньги в недвижимость. И она приобрела четыре квартиры в Москве на сумму 70 миллионов, записав все имущество на имя артиста. Однако, как объяснял музыкант, жилье оформлено на него временно.

Сам он, по сообщениям прессы, владеет «сталинкой» на Автозаводской и площадью 55 кв. м и сдает в аренду свою квартиру на Ленинском проспекте.

Свадьба Прохора и Татьяны прошла в Лас-Вегасе и обошлась паре в 15 миллионов рублей.

Поскольку канадская миллионерша владеет в Канаде адвокатской сетью, которая занимается вопросами разводов, и знает все подводные камни темы раздела имущества, она решила перестраховаться. Женщина убедила возлюбленного подписать брачный контракт на 150 страниц. И ее можно понять.

Как писали СМИ, Татьяна Клаудиа Дэвис владела несколькими домами в Канаде, Монако и Мексике, также у нее был свой автопарк.

Как рассказывал друг Прохора Шаляпина Георгий Кирьянов, накануне свадьбы пара сняла дом в Лас-Вегасе, планировала пожить там до января, а потом и купить недвижимость за два миллиона долларов. Но, к сожалению, судьба распорядилась иначе…

Квартирный вопрос: комментарий юриста Жанны Маргулис

Кому теперь может достаться все имущество ушедшей из жизни миллионерши? И может ли Прохор Шаляпин претендовать на четыре московские квартиры? С этим вопросами Teleprogrammma.pro обратилась к адвокату Жанне Маргулис и вот что она ответила.

«Имущество, записанное на Прохора (четыре квартиры в Москве стоимостью 70 млн рублей) на 99 процентов говорит о том, что у Татьяны действительно нет гражданства России, так как для иностранцев покупка недвижимости в нашей стране облагается 30-процентным налогом. Сможет ли он претендовать на эти четыре квартиры, мы не знаем, потому что не знаем, что прописано в брачном договоре, и было ли завещание.

Этот раздел имущества вообще невозможно комментировать: поженились они в США, договор подписали по канадскому законодательству. То есть что-то объяснять, опираясь на российский закон, бессмысленно. К тому же, учитывая наличие такого сложного договора на 150 страниц, вероятность наличия и завещания у Татьяны Дэвис стремится к 100 процентам, и нельзя забывать, что Татьяна — женщина бизнеса. Обязательство тоже никто не отменял».

Teleprogramma.pro приносит свои соболезнования Прохору Шаляпину и родным Татьяны Клаудии Дэвис.

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