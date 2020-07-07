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Звездный гость

Прохор Шаляпин мечтает о ребенке от сорокалетней канадской миллионерши Татьяны Дэвис

Бывшая возлюбленная певца Татьяна Гудзева заявила, что исполнитель изменял с ней своей новой пассии.

Прохор Шаляпин мечтает о ребенке от сорокалетней канадской миллионерши Татьяны Дэвис
Шаляпин хочет детей от канадской миллионерши/http://globallookpress.com/

Бывшая возлюбленная певца Прохора Шаляпина, Татьяна Гудзева, заявила, что он мечтает о ребенке от своей новой любви — сорокалетней канадской миллионерши Татьяны Дэвис. По ее словам, некие «добрые люди» показали ей эсэмэски от исполнителя, в которых он как раз об этом пишет своей богатой любовнице.

Между тем сама Гудзева не так давно потеряла от Шаляпина ребенка. Как она сказала, музыкант в какой-то момент решил наладить с ней отношения. Он изменял с ней канадской миллионерше. В итоге она оказалась в положении. Впрочем, выносить малыша ей не удалось. Случился нервный срыв, и ребенка она потеряла. Сейчас она считает бывшего возлюбленного пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской откровенным негодяем.

«Столько денег на лечение и реабилитацию потрачено. Все, что было отложено на детей, все отдала врачам, которые меня сейчас спасают… Я потеряла ребенка, до сих пор лежу в больнице, дети с бабушкой пока».

Татьяна Гудзева

Напомним, что у Гудзевой двое детей. Причем младший сын Федор, как она уверяет, как раз от Шаляпина. Правда, сам он его не признал. Музыкант настаивает на экспертизе ДНК, сообщает «Комсомольская правда».

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