В Монако на яхте: стало известно, где Прохор Шаляпин встретил канадскую жену-миллионершу

Музыкант не так давно рассказывал, как начинался их бурный роман.

Певец Прохор Шаляпин несколько дней назад в шоу «Тату Тут» рассказывал, как познакомился со своей женой-миллионершей Татьяной Дэвис.

«В Монако на яхте мы познакомились с ней. Она через концертное агентство обратилась, чтобы я приехал как артист и выступил на ее юбилее. Я был уверен, что приеду, а там такая бабулечка восьмидесятилетняя. Женщина восьмидесятилетняя. Я выступал на юбилее женщин, которым 80 лет – это не бабулечки». Прохор Шаляпин

Как отметил Прохор Шаляпин, у него никогда не было бабушек в отношениях. «Лариса Копенкина – она не певица и не актриса. Талантов не имеет. Берет (харизмой, — Прим. ред.). Ей сейчас самое время выходить замуж. Я даже не помню, сколько ей лет», — заметил Шаляпин.

Напомним, что в США умерла жена музыканта Прохора Шаляпина канадская миллионерша Татьяна Дэвис. Причиной смерти стал коронавирус.

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