Впечатляет: Собчак появилась на светском вечере в топе с декольте ниже груди и юбке мидакси с принтом в перьях

Ксения Собчак в последнее время нередко слышит восторги по поводу своих стильных образов не только со стороны поклонников, но и экспертов моды. Ведущая умело подбирает одежду в соответствии с современными тенденциями и искусно комбинирует с ней аксессуары.

Аутфит Ксении для светского вечера, организованного по поводу открытия нового клубного дома Армани, тоже не стал исключением. В последнее время журналистка тяготеет к синему цвету. Например, на свадьбу Моренштерна она пришла в брючном костюме именно этого тона.

На презентации звезда не стала изменять своим пристрастиям, облачившись в синий жакет, черную юбку длины мидакси с синим рисунком в виде перьев, черный топ с глубоким декольте ниже уровня груди. Образ Собчак дополнила черными колготками в сетку, изящными туфельками с узким мысом и бархатной синей сумочкой.

Стилист fashion-съемок Арина Николаева специально для Teleprogramma.pro прокомментировала стайл Ксении Собчак.

«Ксения порадовала нас своим новым нарядом на мероприятии. И, кстати, образ получился удачным. Синий — универсальный цвет, его могут носить все, Ксения не прогадала, так же он является актуальным уже не один сезон, еще одно попадание в десятку. Черный цвет тоже хорошо смотрится в этом образе, он визуально вытянул силуэт и сделал синий еще ярче. Микс фактур как никогда сейчас актуален, здесь он тоже присутствует. Выигрышно смотрится то, как Ксения поддержала пуговицы на жакете с помощью ожерелья, за счет этого образ получился завершенным. И хотя сетчатые колготки не актуальны в нынешнем сезоне, здесь они хорошо вписались в наряд. Подводя итог, можно сказать, что образ вышел на 10 из 10», — сказала эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Арина Николаева — стилист fashion-съемок, персональный стилист. Образование: образовательная платформа Modeisme (персональный стилист, стайлинг в модной индустрии); онлайн-школа стиля Карины Нигай (Pro Fashion, Я Fashion-блогер, Pro Style); образовательная платформа Skillbox (стилист fashion-съемок, продюсер fashion); школа стиля Карины Шерер (стилист-инфлюенсер).

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