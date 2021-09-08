Чистый восторг: Собчак предстала на променаде в романтичном платье Gucci длины мидакси с воланами

Ксения Собчак вышла на променад в цветочном платье Gucci с воланами длины мидакси. Звезда выбрала актуальную модель с трендовыми рукавами и кроем, что заметила имиджмейкер-стилист Елена Бестави в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro.
«Каждый новый образ Ксении рассматриваю с восторгом. Очень стильные луки! Это платье свободного кроя очень романтичное и женственное. В нем присутствует модный, очень красивый цветочный принт, воланы, рукава до середины кисти. Подбор аксессуаров — просто восторг! Эти туфли теплого зеленого оттенка и сумочка в тон одного из оттенков рисунка на платье — все вызывает восхищение», — прокомментировала модный эксперт.
Ранее мы писали о луке Ксении Собчак на записи ее шоу с Настей Ивлеевой. Повседневный образ с песочной рубашкой и широкими джинсами тоже получил одобрение одного из фэшн-экспертов.
Справка Teleprogramma.pro
Елена Бестави является имиджмейкер-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.