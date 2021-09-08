Чистый восторг: Собчак предстала на променаде в романтичном платье Gucci длины мидакси с воланами

Имиджмейкер-стилист Елена Бестави заметила, что светская львица хорошеет год от года.

Ксения Собчак вышла на променад в цветочном платье Gucci с воланами длины мидакси. Звезда выбрала актуальную модель с трендовыми рукавами и кроем, что заметила имиджмейкер-стилист Елена Бестави в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro.

«Каждый новый образ Ксении рассматриваю с восторгом. Очень стильные луки! Это платье свободного кроя очень романтичное и женственное. В нем присутствует модный, очень красивый цветочный принт, воланы, рукава до середины кисти. Подбор аксессуаров — просто восторг! Эти туфли теплого зеленого оттенка и сумочка в тон одного из оттенков рисунка на платье — все вызывает восхищение», — прокомментировала модный эксперт.

Ранее мы писали о луке Ксении Собчак на записи ее шоу с Настей Ивлеевой. Повседневный образ с песочной рубашкой и широкими джинсами тоже получил одобрение одного из фэшн-экспертов.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкер-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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