«Обратите внимание!»: Хромченко рекомендовала этой осенью модные брюки до щиколотки, которые омолаживают внешность

Они уже были в трендах, но в наступившем сезоне вновь заявляют о себе с новой силой.

Эвелина Хромченко в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале рассказала, что мода на кюлоты этой осенью вновь возвращается. Стилист посоветовала присмотреться зрительницам к этим брюкам, поскольку они способны омолодить внешний вид, сделав образ более динамичным.

На подиуме телепроекта был представлен аутфит с этими актуальными брюками в оттенке фуксии (он тоже в тренде), салатовым топом, джинсовой курткой с элементами в виде модного сегодня пэчворка и белыми молодежными кроссовками.

«Обратите внимание, как свежо смотрятся кюлоты, которые мы давно приучали носить, но страна стояла насмерть и говорила, что ей эти подстреленные штанишки ни к чему. Но вы посмотрите, как омолаживает острая вещь весь образ. А кюлоты до сих пор остаются острыми, ведь мода на 70-е годы вновь возвращается и эти брюки вместе с ними. Посмотрите, как с точки зрения возраста этот комплект освежается за счет длины и цвета брюк», — высказалась Эвелина Хромченко.

Она также заметила, что в представленном луке освежающую роль сыграли также светлые современные кроссовки.

Ранее Хромченко назвала брюки, которые выходят из моды и их явно уже не стоит покупать, но вот доносить купленную в прежние сезоны вещь пока еще можно.

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