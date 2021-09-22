Продаются в масс-маркетах: Бузова развлеклась в ресторане в модных туфельках, которые советовала Хромченко

Ранее эта обувь была доступна только богатым.

Ольга Бузова в настоящий момент отдыхает на турецком курорте в Белеке, где решила отказаться от диеты. Певица с удовольствием придается гастрономическим наслаждениям в местных ресторанчиках, предпочитая морепродукты.

В личном блоге звезда показала, как повеселилась в ресторане. Артистке вручили целую стопку тарелок и предложили разбить на счастье, что она и сделала с удовольствием.

В заведение Ольга Бузова пришла в миниатюрном платье с серебристым сиянием по фигуре и босоножках с актуальным каблучком-рюмкой. Именно на такую обувь ранее предлагала обратить внимание Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор» Первого канала.

По словам фэшн-эксперта, совсем недавно она была доступна только людям с высоким достатком, поскольку продавалась только в фирменных бутиках. А теперь туфли и сапоги с такими каблуками можно купить в масс-маркетах. И пока мода на них не ослабела, стилист уверена, стоит воспользоваться этим преимуществом.

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