Собчак приехала на свадьбу Моргенштерна на стареньком авто в элегантном монохромном костюме

31 августа рэпер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина решили устроить свадьбу, узаконив свои отношения. Предложение музыканту сделала его возлюбленная во время его первого шаббата в синагоге. Она честно призналась, что не ожидала особо, что все это обернется настоящим бракосочетанием. Но эпатажный артист оказался серьезнее, чем это казалось.

Пока молодые делятся в социальных сетях радостными моментами церемонии, которая по российским традициям может продолжаться с утра и до самой ночи. Алишер решил устроить свадьбу в классическом ретро-стиле, с выкупом невесты, которая облачилась в свадебный наряд с пышной юбкой и шлейфом.

Среди приглашенных на этом торжестве оказалось немало звезд, включая Ксению Собчак, которая одной из первых поделилась кадрами со свадьбы. Ведущая прибыла на праздник в лаконичном синем брючном костюме и золотистых туфельках.

Стиль эпохи СССР проявился и в авто Ксении Анатольевны, которая села в старенькую машину, наряженную лентами и влюбленными игрушками на крыше.

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