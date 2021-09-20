Лера Кудрявцева не появилась на съемках в студии программы «Звезды сошлись»

Телеведущая Лера Кудрявцева не появилась в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ. Причина, почему это случилось — не уточняется. Эфир пришлось вести одному ее коллеге Антону Привольному.

Заметим, что Лера Кудрявцева практически никогда не пропускает эфиры. Лишь когда у нее были серьезные проблемы со здоровьем, она не появлялась в кадре.

Отметим, что сам Антон Привольнов не стал уточнять, куда пропала Лера Кудрявцева. Возможно, она была сильно занята на съемках другой своей программы «Секрет на миллион», где ее гостьей была певица Наташа Королева.

Напомним, что за последние несколько лет у Леры Кудрявцевой в программе «Звезды сошлись» менялось несколько ведущих. Актер Оскар Кучера ушел, потому что решил сосредоточиться на карьере в театре. Александр Колтовой погиб во время полета на самолете.

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