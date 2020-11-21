Колтовой перед роковым полетом представил сотрудникам аэродрома «Мячково» Климову женой

Именно поэтому после смерти телеведущего возникла путаница, кем приходится 32-летняя девушка звезде канала НТВ.

Телеведущий Александр Колтовой перед роковым полетом на легкомоторном самолете с 32-летней Натальей Климовой представил женщину сотрудникам аэродрома «Мячково», откуда он отправился в последний полет, своей женой.

Именно поэтому сразу после гибели ведущего программы «Звезды сошлись» на канале НТВ в прессе появилась информация, что он погиб с супругой.

Как рассказали сотрудники аэродрома, в летный журнал была внесена запись, что Колтовой полетел с женой. Любопытно, что некоторые знакомые Колтового спрашивали ранее его, кем ему приходится Наталья. Он всегда уверенно отвечал: «Будущая жена».

Напомним, что легкомоторный самолет с Колтовым и Климовой на борту летел по направлению одной из вип-турбаз в Подмосковье. Телеведущий пытался посадить воздушную машину, но не смог совершить мягкую посадку, сообщает popcake.tv.

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