«Мужа дразните?»: Кудрявцева в намокшем купальнике засветила «ложбинку греха», купаясь в бассейне

Лера Кудрявцева не скрывает, что большую часть жизни работает на телевидении. Она привыкла к тому, что на нее всегда обращено много внимания. К слову, в 50 лет телеведущая может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Стилисты часто подбирают ей костюмы и платья, подчеркивающие ее достоинства. А вот в обычной жизни блондинке нравится самой подбирать себе образы.

Недавно Лера на пять дней уехала отдыхать в Болгарию. Она провела время со своей мамой Александрой Ивановной. Они много гуляли и даже купались в море. А перед отъездом телеведущая поделилась кадрами, на которых позировала в бассейне. Она продемонстрировала глубокое декольте в купальнике. Потом Кудрявцева спустила лямки лифа и едва его не потеряла, пока снимала себя на камеру.

Поклонники восхитились тем, как выглядит ведущая «Секрета на миллион». Более того, многие отметили, что ее сложно назвать бабушкой, так как Лера обладает фигурой модели. «Ох, какая красотка. Купальник сполз», «Ну мамина красота», «Лера, как вам без мейка хорошо!», «Ваша фигура бесподобна», «Это для мужа? Такая ложбинка», «Мужа дразните?» — прокомментировали пост подписчики.

К слову у Кудрявцевой есть сын Жан от первого брака. Он подарил ей внука Льва. Еще у нее подрастает трехлетняя дочка Мария от нынешнего мужа Игоря Макарова.

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