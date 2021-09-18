Акцент на талию: Кудрявцева в блестящей блузке и брюках с баской предстала на свадьбе с Галустяном

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она привыкла к тому, что на нее часто обращают внимание. Телеведущая продумывает свои образы для каждого эфира. Она недавно смогла отдохнуть с мамой в Болгарии. Пять дней блондинка расслаблялась, гуляла и наслаждалась красотами природы. Однако уже к 18 сентября звезда вернулась в Москву и сразу отправилась на работу.

На этот раз Лера появилась на свадьбу. Она вела торжество с Михаилом Галустяном. Для такого случая она выбрала воздушную черную блузку, расшитую камнями, а также черные атласные брюки с баской. Наряд с белым воротничком подчеркнул ее тонкую талию и длинные ноги. Кудрявцева сделала гладкую укладку и яркий макияж. Она поделилась кадрами, на которых дефилировала по залу в компании Михаила.

«Прекрасный вечер, замечательная свадьба молодоженов. Потрясающе ведущие — Лера и Михаил! Побольше бы таких, я очень жалею, что в месяце всего четыре субботы», — сказал актер.

Поклонникам понравился такой тандем. Многие также были восхищены фигурой 50-летней телеведущей. Кудрявцева получила множество комплиментов. «Какая классная, талия просто нереальная», «Лера, вы прям куколка», «Какие вы крутые», «Кому-то повезло», «Очень красивая, эти ноги спасут мир», «Такая блузка, прям торжественная», «Ох, фигурка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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