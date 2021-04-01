Смена имиджа: как в День смеха стали выглядеть Тимур Родригез и Оскар Кучера

Телеведущие и актеры напомнили, что в стране отмечается 1 Апреля.

Телеведущие и актеры Тимур Родригез и Оскар Кучера в Instagram по случаю Дня смеха изменились с помощью фотошопа до неузнаваемости. К примеру, Родригез предстал перед подписчиками с красивой бородкой и стал чем-то похож на рэпера Джигана.

«Да! Я решился на пересадку бороды! Но волосы можно было брать только свои. На голове было больше всего. Наконец-то я выгляжу так, как всегда хотел! А вот лысый смайлик с бородой до сих пор не придумали!» Тимур Родригез

Не отстал от коллеги и Оскар Кучера. Он объявил о найденных витаминах для роста волос. Как он отметил, услуга дороговатая, но теперь для него открываются новые горизонты в профессии.

«Спасибо за розыгрыш», «Вам идет в таком виде», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в России традиционный День дурака отмечается 1 апреля. В этот день принято подшучивать над коллегами и друзьями.

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