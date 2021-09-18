«Ей скоро будет два годика»: Наташа Королева назвала свой главный «Секрет на миллион»

В эфире НТВ артистка призналась, к кому на самом деле летала весной в Сан-Франциско.

Певица Наташа Королева рассказала в эфире программы «Секрет на миллион» свою главную тайну. Ответ артистки ошеломил ведущую передачи.

Лера Кудрявцева во второй части авторского выпуска с Наташей Королевой выяснила большую тайну певицы.

Телеведущая узнала, что не так давно Королева летала в США. Однако визит Наташи во Флориду не был связан со встречей с мамой или сестрой.

«Ты часто бываешь в Америке. Во Флориде у тебя есть квартира. Там живут твоя мама, отчим, сестра и племянники. Но у нас есть веские основания полагать, что там есть еще один человек, с которым тебя связывают кровные узы. Живет этот человек в Сан-Франциско. Раскрой секрет, кто этот человек и кем ты ему приходишься?», — заявила Кудрявцева.

Наташа Королева глубоко вздохнула и попросила ведущую ей помочь. Она призналась, что не знает, как отвечать. Артистка отметила, что ее ситуация неординарная.

«Эта ситуация счастливая, но наш мир он настолько сейчас жесток. И самая позитивная ситуация может сказаться очень негативно, ее могут извращать. Мне бы этого не хотелось… Я летала в Сан-Франциско в конце апреля. Я ездила проверить одного человека. Это девочка. Ей скоро будет два годика. И эта девочка мне родная по крови», — заявила певица.

Кудрявцева стала уточнять, что значит родная по крови.

«Если убрать из трех вариантов племянницу и сестру, то останется дочь», — призналась Королева в эфире программы «Секрет на миллион».

Кудрявцева осталась в недоумении и переспросила, точно ли у Королевой есть дочь. Певица подтвердила свои слова.

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