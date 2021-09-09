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Советовала Хромченко: Андреева предстала в отпуске в пальто-рубашке самого трендового оттенка сезона

Ведущая Первого канала отдыхает в настоящий момент в Черногории.

Советовала Хромченко: Андреева предстала в отпуске в пальто-рубашке самого трендового оттенка сезона
Екатерина Андреева. Фото: Global look press

Екатерина Андреева решила продлить это лето в Черногории, где счастливо отдыхает уже несколько дней.  Судя по геолокации, которую ведущая ставит на своих фотографиях в Instagram, ведущая остановилась на острове Свети-Стефан. Это не только архитектурный памятник Балкан, но и один из самых дорогих закрытых отелей в мире. Песок на пляжах здесь имеет розовый оттенок, кроме того, курорт скрыт от посторонних глаз. Райское местечко.

59-летняя ведущая запечатлелась во время прогулки по красивому побережью острова, обнародовав кадр в личном блоге. На фото она предстает в джинсовых бермудах, которые сейчас в тренде, в солнечно-желтом топе и летнем пальто-рубашке в тон.

Екатерина Андреева. Фото: instagram.com/ekaterinaandreeva_official/

Именно к этому оттенку рекомендовала присмотреться Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» на Первом канале, ведь его Институт цвета Pantone назвал самым актуальным наряду с серым в этом году. Правда, стилист замечала, что идет желтый оттенок далеко не всем.

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Екатерина АндрееваМодный приговорчто модноЭвелина Хромченко