«Привлекает внимание»: Хромченко рекомендовала женственный костюм самого модного цвета года

На «Модном приговоре» Первого канала представили актуальный костюм в стиле «леди лайк», облачив в него героиню проекта Екатерину. Стилисты выбрали желтый комплект, который состоял из укороченного жакета и юбки-карандаша длины мидакси.

Эвелина Хромченко похвалила этот наряд, заметив, что и фасон, и оттенок очень идут участнице фэшн-преображения. Кроме того, она подчеркнула, что желтый тон, наряду с серым, Институт Pantone назвал цветом года.

«Это достаточно знаковый цвет для нашей героини. Это цвет счастья, цвет успеха, цвет, который, несомненно, привлекает к себе внимание. Но, в то же время, этот цвет заключен в форму стиля «леди лайк». Это длина юбки, которая всегда защитит женщину, это очень очевидная конструкция плечевого пояса, которая является латами для женщины. Несмотря на этот яркий цвет, наша героиня выглядит крайне сдержанно и совершенно ясно, что рядом с ней есть человек, который ее в обиду не даст», — прокомментировала стилист.

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