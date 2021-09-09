Какая модная обувь может испортить весь внешний вид, рассказала Хромченко

На шоу Первого канала «Модный приговор» Эвелина Хромченко назвала трендовую обувь, с которой женщинам нужно быть максимально осторожной. Дело в том, что она имеет множественные горизонтальные линии, которые разрезают ногу и визуально искажают ее при неправильном подборе одежды. Длина миди с ней не рекомендуется.

На подиуме проекта «народный стилист» как раз совершила этот фэшн-промах, подобрав к сандалиям-гладиаторам кюлоты до середины икры. Совершенно иначе смотрелся бы образ с брюками в пол и с шортами, гораздо более эстетично.

«Женщина, которая к нам пришла, очень красивая, очень стройная, очень стильная, но я бы хотел вертикалей, а не горизонталей», — заметил Александр Васильев.

«В этом смысле я согласна и хочу дать совет любительницам подобного рода сандалий. Да, действительно они часто привлекательно выглядят, на подиуме часто встречаются, но, пожалуйста, обратите внимание на комплектации того, с чем конкретно дизайнеры предлагают носить эти сандалии. Это, как правило, мини или макси, где сандалии только проглядывают в шаге. Таким образом, средняя длина, миди, вроде той, что мы видим здесь, не подходит к сандалиям-гладиаторам, какой бы высоты они ни были», — прокомментировала Эвелина Хромченко.

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