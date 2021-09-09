«Выглядит очень женственно»: Хромченко показала модный брючный комплект в актуальном цвете хаки

По словам Эвелины Хромченко, стиль милитари всегда популярен, но появляется на подиумах в разные годы все-таки в измененном виде.

На «Модном приговоре» Первого канала заговорили о стиле милитари и цвете хаки, которые уже давно не теряют своей популярности. Тем не менее, как утверждает Эвелина Хромченко, следить за модой даже в этом направлении стоит. Дизайнеры не теряют с годами любви к военным образам, однако предлагают каждый раз новые его прочтения.

Как выглядит сейчас современный брючный образ в стиле милитари в оттенке хаки представили на подиуме проекта. Героиня шоу вышла перед объективами камер в брюках прямого кроя и кроп-жакете с короткими руками цвета хаки, а также коротком топе, бейсболке и маскулинных ботинках черного тона.

«Стиль милитари никогда не выходит из моды, но от сезона к сезону он немножко видоизменяется – акценты расставляются по-разному. В прошлом сезоне стиль милитари был очень прямолинейным. Он реально цитировал разнообразные военные формы. В нынешнем сезоне стиль милитари буквально подменили – все в этом стиле и оттенке хаки выглядит очеь женственно!» — прокомментировала Эвелина Хромченко.

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