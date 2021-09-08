Топурия после советов Васильева предстала на шоу в платье-майке цвета натуральной розы и грубых ботинках

Кети Топурия в компании Ольги Серябкиной приняла участие в проекте телеканала ТНТ «Двое на миллион», где ведущим выступает Павел Воля. Записанное шоу покажут в эфире 8 сентября в 21:00.

Певица пришла в студию в мини, демонстрируя стройность своих ног. Звезда выбрала актуальный фасон — платье-майку свободного кроя оттенка натуральной розы. Ранее Александр Васильев на шоу «Модный приговор» Первого канала советовал женщинам обратить на этот цвет внимание, он в настоящий момент актуален. А впервые ввела его в моду в XVIII веке маркиза де Помпадур. Розовый тон ей очень нравился, потому что подходил к ее румянцу. Она популяризировала его, часто наряжаясь в наряды именно этого оттенка и отделав весь свой дом в розовые ткани.

Кети Топурия сочетала нежное платье с грубыми брутальными элементами гардероба — кожаной курткой и ботинками. Так советовал наряжаться другой фэшн-гуру, Александр Рогов, на проекте СТС «Рогов в деле».

Ольга Серябкина тоже облачилась в соответствии с современными трендами, примерив кипенно-белое платье-пиджак. Этот тон в числе самых модных называла Эвелина Хромченко. Певица выбрала монохромный образ, надев в пандан к платью высокие босоножки на шнуровке.

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