Хромченко представила модный оттенок розового, который рекомендовал Институт цвета Pantone

Этот тон расскажет о легкости и одновременно о силе своей хозяйки.

Эвелина Хромченко заговорила на «Модном приговоре» о трендовом оттенке розового. Жакет актуального тона показали на подиуме программы Первого канала. Ведущая заметила, что этот разбеленный цвет Институт Pantone выделил в числе самых востребованных в сезоне 2021.

«Этот оттенок розового они называют «пируэт», слово международно понятное абсолютно на любом языке. Балет – это искусство для очень сильных людей», — сказала Эвелина.

Стилист подчеркнула, что розовые оттенки в принципе очень актуальны в этом сезоне. Ранее Александр Васильев рассказывал о желтом цвете, который Pantone назвал оттенком года, наряду с серым. Эвелина Хромченко уверена, что этот тон говорит о счастье, успехе и поднимает настроение.

Смотрите также