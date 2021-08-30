В свете огней: Наталья Подольская примерила пальто-халат цвета глянцевого золота

В одной из последних публикаций личного микроблога жена музыканта Владимира Преснякова — Наталья Подольская — показала, как прогулялась по ночной Москве в пальто-халате золотистого цвета. К слову, знаменитость уже примеряет образы для осенней погоды.

Исполнительница, как и телеведущая Тина Канделаки с певицей Кети Топурией, отдала предпочтение длинному пальто на запах. Наталья дополнила образ крупными серьгами-конго.

«Жила была девочка в большом городе. В городе, полном огней, где исполнились ее желания. И она была счастлива», — подписала Наталья кадр в ярком образе.

Подольская позировала возле больших фонарей столицы. Яркие огни города отражались в ее объемном пальто цвета металлик. Певица дополнила светоотражающее изделие лосинами черного цвета и ботильонами им в тон. За счет одинакового оттенка обуви и обтягивающих брюк ножка Натальи казалась еще длинней.

«Очень красивые фото», «Чувственное фото», «Красивущая», «Ой, какая красивая девочка», «Коротко и ясно, без лишних слов! Наташа, Вы, как всегда, неотразимы», «Вся в золоте, да лицо грустное», «Девочка делала шаги навстречу своей мечте и излучала гармонию и любовь», — прокомментировали образ Подольской ее поклонники.

Напомним, ранее Наталья Подольская показала, как проводила лето. Артистка прогулялась верхом на белоснежной лошади вдоль Красного моря.

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