«Родители приехали»: Наталья Подольская запечатлелась с со своей мамой и свекровью

Певица и ее муж увиделись с родителями. Они собрались вместе, чтобы устроить семейный вечер.

Наталья Подольская уже больше 10 лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Они не разлучают ни дома, ни порой даже на сцене. У супругов подрастает сын Артемий, а в прошлом году у пары произошло пополнение. Певица родила еще одного наследника — Ивана. Примечательно, что артистка почти не была в декретом отпуске, а этим летом она три раза ездила в отпуск вместе с детьми.

Лишь на днях Подольская вернулась в Москву. Она решила провести время с родными. 21 августа звезда собрала семью вместе за столом дома на веранде. В гости к паре приехали родители. Владимир Пресняков-старший был со своей женой Еленой. А вот со стороны Натальи была мама Нина Антоновна. Своих сыновей артистка одела в одной цветовой гамме. перед ужином звездная семья сделала общее фото, показав три поколения Пресняковых.

«Родители приехали», — отметила Подольская.

Родных пара накормила фирменным блюдом — уткой в яблоках. Также на столе была картошка пюре, салаты и другие блюда. Весь вечер они провели за беседами, а вот Артемий не давал маме заскучать, находясь рядом.

Поклонники восхитились кадрами. «Натуля, хорошего вечера с семьей! Всем огромный привет», — отметилась Анита Цой. «Всем огромный привет и признания в любви», — присоединилась Елена Воробей. «На бабушку похож внучок старший», «Какие все красивые», «Свекровь у вас такая молодая», Пресняковы все рыжие, все классные», — прокомментировали пост подписчики.

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