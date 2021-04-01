Весенний шик: Кети Топурия вслед за Юлией Барановской появилась на людях в пальто-халате

Пальто-халаты в этом сезоне – настоящие фавориты. Свое сердце им отдали многие модницы, не остались в стороне и отечественные звезды. Агата Муцениеце, Алсу, Юлия Барановская приобрели для повседневной носки трендовые модели. Теперь актуальное течение поддержала и Кети Топурия.

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Певица остановила свой выбор на наряде цвета миндального молока, который Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» называла в числе самых актуальных. Особый шик образу Кети придавала оторочка из натурального меха.

Звезда примерила свое роскошное пальто-халат с расслабленным спортивным костюмом. В настоящий момент, замечала Хромченко, спорт-шик особенно актуален. Ведь в период пандемии женщины привыкли носить удобные одежды и отказываться от них сейчас они не желают.

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