Романтичная пятница: Подольская в мини-платье ультрамодного стиля пэчворк отправилась с мужем на свидание

Певица была в отпуске без Владимира Преснякова, и они успели сильно соскучиться друг по другу.

Этим летом певица Наталья Подольская успела отдохнуть трижды. О своих заграничных отпусках красотка рассказывала у себя в соцсети, и поклонники заметили, что в последнем путешествии звезда была одна с детьми – муж остался в Москве. За время в разлуке муж и жена успели сильно соскучиться, поэтому по приезде Владимир Пресняков пригласил возлюбленную на свидание в первую же пятницу.

Для похода в ресторан Подольская нарядилась в мини-платье с ультрамодным в сезоне принтом в стиле пэчворк, украшенным вертикальной драпировкой. Дополнили образ слингбэки на мини-каблучке, а настоящим украшением – отдохнувший вид и загар.

«Это был потрясающий московский вечерок. Все по культурной программе — ресторан – кинотеатр», — сообщила звезда о том, как провела вечер с мужем.

В комментариях фолловеры усыпали пару комплиментами. Многие заметили, какими счастливыми выглядят Пресняков и Подольская вместе.

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