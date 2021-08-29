Наталья Подольская в белоснежных рубашке и шортах прогулялась верхом на лошади вдоль Красного моря

Артистка сравнила быструю поездку на коне с промчавшимся летом.

В одной из последних публикаций личного микроблога жены музыканта Владимира Преснякова — Натальи Подольской — появился снимок знаменитости верхом на лошади. Таким способом исполнительница попрощалась с уходящим летом.

Наталья провела летний отпуск на Красном море. Теплые воспоминания о жарком отдыхе певица передала с помощью свежего фото на своей странице в Instagram.

«Стремительно пронеслось наше лето, как мы с Фаридой по берегу Красного моря», — отметила Наталья.

Артистка показала белоснежную лошадь. Сама певица тоже была во всем белом. Рубашка и короткие шорты стали акцентным пятном на загорелой коже Подольской. Наталья уверенно держалась в клетчатом седле.

«Наташа, ты просто красотка!», «Такая фотография красивая, все гармонично и мило», «Обалденная Наталья», «Как красиво!», «Одна из самых мягких женщин, которую когда-либо видел», «Грациозна», — написали поклонники Подольской в комментариях под снимком.

Напомним, не так давно Наталья начала готовиться к холодам. Модница заранее продумывает свой гардероб на осень. Одним из утепленных нарядов певица поделилась в своем микроблоге.

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