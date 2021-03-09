Тина Канделаки отдала предпочтение ярким цветам в весеннем гардеробе

Ведущая программы «Самый умный» Тина Канделаки опубликовала свежий снимок в своем профиле. Знаменитость показала, что она собирается носить этой весной.

Канделаки для встречи с приятельницами выбрала пальто длины миди насыщенного желтого цвета. По бокам изделия виднелись большие карманы. Под пальто Тина подобрала длинную юбку черного цвета. К слову, она перекликалась с лаковой сумкой-багетом такого же цвета. К юбке генеральный продюсер спортивного телеканала «Матч ТВ» надела серый пиджак с «мужского плеча». Под жакетом был еще один слой одежды — блузка мандаринового цвета. А на ногах у Канделаки были кожаные сапоги песочного оттенка.

Отметим, что Канделаки вслед за Агатой Муцениеце продемонстрировала трендовое сочетание тканей и фактур. Такая комбинация позволила продюсеру оставаться стильной, но при этом сохранить комфорт и тепло в образе.

Поклонники грузинской журналистки остались в восторге от аутфита Тины:

«Тина, как всегда, лучше всех!», «Какая вы стильная», «Пальто просто шик!», «Клеопатра», «Вы такая яркая», «Тина, ангел прям!», «Тина, не перестаю восхищаться вами».

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