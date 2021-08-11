Скоро станет тещей: как Анастасия Заворотнюк обрела успех и любовь, но потеряла здоровье

Звезда театра и кино уже несколько лет не выходит на публику из-за своего диагноза.

Анастасия Заворотнюк снискала всенародную любовь как звезда сериала «Моя прекрасная няня». В этом году она отметила 50-летний юбилей, но публика уже давно не видела свою любимицу — последние годы она борется со смертельной болезнью. Семья актрисы оберегает ее от посторонних, не комментирует состояние здоровья и не показывает звезду.

Тем временем, если верить слухам, Заворотнюк передвигается в инвалидном кресле, у нее проблемы с памятью и речью, отказывает правая рука. Но в медиа все активнее обещают, что «прекрасная няня» даст интервью. На этот раз за актрису поручился ее давний товарищ, телеведущий Сергей Майоров.

Между тем, 25-летняя дочь актрисы Анна Заворотнюк объявила, что ее позвали замуж. Кто именно ее избранник, девушка держит в секрете. Известно, что с бойфрендом красотка познакомилась в США, вместе они уже шесть лет. Сможет ли будущая теща Анастасия Заворотнюк присутствовать на свадьбе старшей наследницы, где сейчас находится и как обстоят ее дела — читайте в материале Teleprogramma.pro.

Анастасия Заворотнюк: где родилась, родители, начало карьеры

Будущая звезда кино и театра Анастасия Заворотнюк родилась в Астрахани 3 апреля 1971 года, по знаку зодиака – Овен. Она стала вторым ребенком в семье – старший брат Святослав очень настойчиво просил у мамы с папой сестренку.

Родители Заворотнюк были людьми искусства. Мама Валентина Борисовна служила в городском театре юного зрителя, а переехав в Москву, начала преподавать сценречь в институте «Останкино». Отец Юрий Андреевич был телережиссером, возглавлял один из телеканалов и дослужился до звания почетного члена Академии российского телевидения. Их младший ребенок, дочка Настя, в детстве занималась танцами и мечтала покорить сцену.

Но родители были против и настояли на том, чтобы дочь выбрала серьезную профессию. Поступив на исторический факультет Астраханского пединститута, девушка едва осиливает там год, и отправляется покорять Москву. Поступает в Школу-студию МХАТ на курс Авангарда Леонтьева. Окончив ее, в 1993 году Заворотнюк становится актрисой в «Табакерке» Олега Табакова и начинает свой путь к сердцу зрителей. Здесь за 10 лет службы она сыграет в 29 спектаклях.

В кино Анастасия Заворотнюк дебютирует в 1991 году как главная героиня картины «Машенька» — тогда студентку заметила режиссер Тамара Павлюченко. Следующие съемочные предложения появятся через пару лет, но так и не прославят ее. Поистине судьбоносным станет для нее случайный звонок с предложением сняться в сериале. А каком именно, Заворотнюк и понятия тогда не имела, — просто не думая сказала «да».

Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня»

Пройдя кастинг на комедийную роль в сериале, Анастасия Заворотнюк побеждает в нем и приступает к съемкам. По сюжету, простая девушка из Бирюлево Виктория Прутковская устраивается няней в семью богача. И обретает там личное счастье, пройдя через множество приключений, разумеется. Ее партнером по сериалу стал Сергей Жигунов, он — Максим Шаталин, состоятельный продюсер, воспитывающий в одиночку троих детей.

После выхода в 2004 году сериала на СТС слава буквально обрушилась на Анастасию Заворотнюк, как и любовь миллионов поклонников, признание, новые перспективы и контракты. Сериал так полюбился телезрителям, что его создатели сняли продолжение и в конце концов поженили Прутковскую и Шаталина.

Роль «прекрасной няни» принесла Анастасии Заворотнюк не только известность, но и награды — «Золотого Остапа», затем ТЭФИ. В личной жизни красотки тоже случились перемены.

Анастасия Заворотнюк: личная жизнь

Под венец Анастасия Заворотнюк сходила трижды. Между бракосочетаниями яркую брюнетку замечали в обществе разных ухажеров. Первым мужем актрисы стал бизнесмен Олаф Шварцкопф. Они познакомились в 1993 году в театре, на дне рождения Евгения Миронова. Новый знакомый был на 12 лет старше Анастасии, — ему 34, ей — 22. Но это не помешало влюбленным сыграть свадьбу.

Известно, что у них мог бы быть ребенок, но случилась трагедия — беременность прервалась, и в качестве утешения возлюбленный сделал Анастасии предложение руки и сердца. Они расписались в Астрахани, правда, брак оказался недолговечным — спустя год они развелись.

Второго мужа красотка встретила в 1996 году. Брак с бизнесменом Дмитрием Стрюковым продлился 10 лет. За это время Анастасия успела стать матерью дважды, пожить в США, где помогала мужу заниматься недвижимостью (родила там сына), затем вернулась в Москву и продолжила карьеру актрисы. Развод супругов произошел в 2006 году.

В том же году стало известно, что у Анастасии Заворотнюк роман с Сергеем Жигуновым. Отношения актеров вышли за пределы съемочной площадки на радость многомиллионной армии поклонников телесериала «Моя прекрасная няня». Ради коллеги Жигунов расстался с женой Верой Новиковой, с которой был вместе с 1985 года и к которой впоследствии вернулся, когда роман с Заворотнюк закончился спустя два года.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

На проекте «Танцы на льду», куда Анастасия Заворотнюк была приглашена в качестве участницы, она познакомилась с фигуристом Петром Чернышевым. На тот момент Заворотнюк была несвободна, их отношения с Жигуновым, казалось, были в самом разгаре. Но стремительность чувств между актрисой и ее партнером по льду взяла верх. И уже в сентябре 2008 года пара сыграла свадьбу. Церемония прошла без пафоса — отмечали в кругу близких и друзей.

Анастасия Заворотнюк: дети и суррогатное материнство

У актрисы трое детей. Старшая дочь Анна Стрюкова родилась 14 января 1996 года, средний наследник, сын Майкл — 13 июля 2000 года, отцом которых является второй муж актрисы, бизнесмен Дмитрий Стрюков. Третьим ребенком стала Мила, которая появилась на свет после процедуры ЭКО от нынешнего мужа Заворотнюк, Петра Чернышева, в октябре 2018 года.

Осенью 2020 года актриса Анастасия Макеева взбудоражила поклонников Анастасии Заворотнюк, заявив, что малышку Милу ей родила суррогатная мать. На YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» актриса выразилась:

«Насколько я помню, у Насти Заворотнюк было суррогатное материнство, но это не сильно ей помогло. Кто-то умрет от рака, но родит ребенка, кто-то не родит вообще», — размышляя о том, как собирается заводить детей, высказалась Макеева.

Такое заявление оскорбило друзей и родных Заворотнюк, и они еще раз напомнили — Милу Анастасия рожала сама, в клиническом госпитале Лапино.

Анастасия Заворотнюк: болезнь

Как гром среди ясного неба, в середине 2020 года прогремела новость о тяжелом диагнозе Анастасии Заворотнюк. Но о своем неизлечимом недуге сама звезда, как оказалось, узнала на год раньше, спустя пять месяцев после рождения при помощи ЭКО дочки Милы.

Представители актрисы долгое время отрицали, что звезда больна. Но все-таки подтвердили диагноз – у нее последняя стадия рака мозга – глиобластома. История Заворотнюк схожа с историей Фриске – Жанна тоже перед зачатием ребенка проходила гормональную стимуляцию, и вскоре после появления сына Платона на свет услышала свой приговор.

От публики страшная информация долго скрывалась, но все-таки просочилась в медиапространство. К тому времени Анастасию Заворотнюк уже давно не видели в свете, зато наблюдательные соседи по поселку Крекшино, где живет семья актрисы, рассказывали, что после новостей о заболевании замечали звезду в косынке и располневшей.

С тех пор началась череда госпитализаций и операций. Правда, где именно получала медицинскую помощь актриса, какие операции и процедуры ей проводятся по сей день, семья тщательнейшим образом скрывает. По одним данным, «прекрасная няня» лежала медцентре на Рублевке, по другим, — в ЦКБ при Управлении делами Президента РФ. Однако, никакие комментарии представители Заворотнюк не дают. Зато тщательно отслеживают публикации о состоянии здоровья актрисы.

«Мы не готовы к визитам непрошеных гостей, считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо; когда пытаются прорваться через пост охраны, наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения; когда ищут инсайдеров, готовых продать фото болеющего человека», — объяснили свою позицию родные в Instagram.

Весной 2021 года Анастасия Заворотнюк впервые вышла на связь. Звезда 3 апреля отметила 50-летие, и по такому поводу в аккаунте именинницы появились поздравления. На некоторые звезда отвечала лично, подписываясь как «Ваша Настя».

А ее друг Сергей Майоров объявил у себя в программе «Однажды» на канале НТВ, что ровно через год, в апреле 2022 года, Анастасия Заворотнюк даст ему эксклюзивное интервью и поделится своими творческими планами.

Журналист рассказал, что Анастасия Заворотнюк поделилась новостями о своем здоровье. По его словам, у актрисы сейчас все в порядке и волноваться многочисленным поклонникам не стоит.

Анастасия Заворотнюк сейчас

Известно, что в настоящее время актриса Анастасия Заворотнюк находится в своем доме в подмосковной деревне Крекшино, что в 21 км от МКАД. Рядом с ней почти все время находятся мама, любимый муж, фигурист Петр Чернышев, а также их трехлетняя дочь Мила. Регулярно звезду навещают старшие дети Майкл и Анна. Семья делает все, чтобы оградить звезду от излишнего внимания прессы к ее персоне.

Недавно режиссер Анатолий Демидов рассказал, что у Анастасии Заворотнюк ухудшилось самочувствие. У нее проблемы с памятью, пострадали сердце, почки и печень — последствия химиотерапии. Кроме того, появились сложности с речью и движениями — она передвигается в инвалидном кресле.

Муж актрисы Петр Чернышев вынужден покидать жену ради заработка. Он участвует в постановках Татьяны Навки – мюзиклах на льду, и регулярно ездит с гастролями по российским городам. Этим летом вид фигуриста заставил поклонников забить тревогу – исхудавший, постаревший и поседевший артист выглядел изможденным. Неудивительно, ведь ему приходится много работать, чтобы обеспечить семью необходимым, а жену – лечением.

Не так давно 25-летняя дочь Заворотнюк Анна призналась — ее позвали замуж. Сердце красавицы несвободно уже шесть лет, с возлюбленным она познакомилась на учебе в Америке. А это значит, что скоро Анастасия Заворотнюк станет тещей. Сможет ли она присутствовать на церемонии бракосочетания дочки — большой вопрос, если верить новостям о ее самочувствии, которыми поделился Анатолий Демидов.

Анастасия Заворотнюк: ТВ-проекты и кино

В разгар своей славы и востребованности «прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк была нарасхват. В 2005 году она становится ведущей ТВ-программы «Хорошие песни» на СТС, в 2008 году составляет пару Марату Башарову на «Ледниковом периоде» в качестве ведущей, в 2009 году ведет ее с Ириной Слуцкой, в 2014 году – с мужем Петром Чернышевым. Кроме того, Анастасия Заворотнюк была соведущей Дмитрия Диброва на шоу «Брачные игры» в 2010 году.

Кинокарьера тоже сложилась. В 2007 году Анастасия Заворотнюк исполнила главную женскую роль в картинах «Код Апокалипсиса» и «Шекспиру и не снилось». В 2008 году со звездой вышла «Неидеальная женщина», в 2009-м – «Артефакт», в 2011-м – «Дом на краю» и «Жених по объявлению». Кроме того, блистала Заворотнюк и в сериалах, таких как «Арманда О», «Охота на гауляйтера», «Не плачь по мне, Аргентина!», «Я больше не боюсь».

Одними из последних работ Заворотнюк в кино стали съемки в многосерийных фильмах «Каспий-24» в 2017 году и «Между нами девочками. Продолжение» 2018 года.

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