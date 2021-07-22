Учился в США, вернулся в Россию: что известно о будущем зяте Анастасии Заворотнюк

Несколько дней назад дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна на своей страничке в соцсетях призналась, что ее позвали замуж. Дату торжества со своим избранником она пока не огласила, но, судя по всему, это случится уже совсем скоро.

О будущем зяте Анастасии Заворотнюк пока очень мало информации. Имя любимого, а также информацию о нем дочь актрисы не публикует.

Известно, что с Анной молодой человек познакомился, когда сам учился в США. Вместе они уже шесть лет. Надо согласиться, что это уже достаточный срок, чтобы сыграть свадьбу. Детей у пары пока нет. На данный момент Анне, напомним, 25 лет.

Заметим, что со своим любимым человеком Анна живет в квартире в Москве. Он в свое время также предпочел не жить в США, а уехать в Россию. В свои апартаменты Анна перебралась из поселка Крекшино, где сейчас находится ее мама.

Кстати, парочка отдыхала не так давно в Крыму. Они вместе подхватили коронавирус, от которого сейчас пытаются вылечиться, сообщает «Комсомольская правда».

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