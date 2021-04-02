Анастасия Заворотнюк озвучила сроки своего первого после болезни интервью на телевидении

Телеведущий Сергей Майоров в эфире своей программы «Однажды» на канале НТВ сообщил, что ровно через год, в начале апреля 2022 года, его близкая подруга и звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк даст ему эксклюзивное интервью и поделится своими творческими планами.

Как отметил Майоров, актриса вышла с ним на связь в честь своего приближающегося 50-летия. Уже 3 апреля она будет отмечать юбилей. Кроме того, звезда заявила, что с ее здоровьем сейчас все в порядке и волноваться многочисленным поклонникам не стоит.

Напомним, тяжелую болезнь Анастасии Заворотнюк ее родственники подтвердили в 2019 году, не называя подробностей. Официальный диагноз актрисы был обнародован в середине мая 2020 года.

Известно, что сейчас актриса находится в своем доме в деревне Крекшино в Подмосковье. Рядом с ней почти все время находятся любимый муж, фигурист Петр Чернышев, а также мама. Они огородили звезду от излишнего внимания прессы к ее персоне.

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