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«Заворотнюк не закончила музыкальную школу»: астраханцы рассказали о детстве актрисы

Анастасия была закулисным ребенком и много занималась танцами.

«Заворотнюк не закончила музыкальную школу»: астраханцы рассказали о детстве актрисы
Анастасия Заворотнюк/instagram.com/a_zavorotnyuk/

Про Анастасию Заворотнюк сейчас особенно много говорят поклонники, поднимая о ней информацию в том числе из детства. Многие источники утверждают, что у актрисы есть музыкальное образование. Но оказалось, что это не так. Teleprogramma.pro связалась с жителями Астрахани, откуда Анастасия родом, и выяснила, как на самом деле провела свое детство звезда.

Музыкальная школа действительно имеется за плечами «прекрасной няни», но не законченная. Директор учебного заведения Наталья Беланенко рассказала, что, проучившись 3-4 года, будущая актриса ее бросила. Но фортепиано иногда открывала и играла для себя.

Артистические таланты воспитало в ней ее «закулисное» детство. Как рассказал ее друг детства, актер Никита Салопин, их мамы вместе работали в Астраханском театре юного зрителя. И, будучи школьниками, они частенько подглядывали за тем, что происходит на сцене.

Никита Салопин. Фото
Никита Салопин, кадр из сериала «Станица», 2013 год.

Кроме того, и он, и Анастасия танцевали в ансамбле «Лотос». Ребята хорошо ладили, но потом их пути разошлись. Иногда артисты пересекались на съемочных площадках, например, когда снималась кинокартина «Служебный роман. Наше время». Однако былой дружбы уже не было, каждый пошел своим путем.

Тем не менее, Никита Салопин подчеркнул, что Анастасия всегда была замечательным добрым человеком.

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«Заворотнюк не закончила музыкальную школу»: астраханцы рассказали о детстве актрисы
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