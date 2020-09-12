В горе и в радости: Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев отмечают годовщину свадьбы

Ровно 12 лет назад Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев связали себя узами брака. Сейчас семья переживает непростой период: актриса борется с тяжелым заболеванием.

Близкие звезды ведут аккаунт поддержки в Instagram, где публикуют актуальную информацию о состоянии Заворотнюк. Семья актрисы благодарит поклонников Заворотнюк за сопереживания, делятся подробностями о ходе лечения, а также делают посты в знаменательные даты.

Сегодня Заворотнюк отмечает 12-ю годовщину свадьбы со своим мужем. Болезнь не разрушила семью: звездная пара стойко переживает невзгоды рука об руку.

Поклонники актрисы передают Анастасии свои поздравления и пожелания.

«Такая светлая пара! Мы всей семьей вас очень сильно любим», «Дай бог вам счастья и здоровья, вы такая красивая пара», «Мы с вами! Сил и здоровья вам!», «Пусть живут в любви и согласии», «С большим праздником! Вы его заслужили, вы большие молодцы», — поддерживают семью фанаты.

Напомним, Анастасия и Петр познакомились на шоу «Танцы на льду: Бархатный сезон». На тот момент Заворотнюк была в отношениях со своей экранной любовью — актером Сергеем Жигуновым . Роман с Чернышевым закрутился стремительно и неожиданно для всех, и привел к громкому расставанию актрисы с Жигуновым.

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