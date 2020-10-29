«У Заворотнюк было суррогатное материнство»: Макеева проговорилась о семейной тайне «прекрасной няни»

В интервью Вячеславу Манучарову звезда фильма «Гардемарины» Анастасия Макеева призналась, что у нее не получается забеременеть. У 38-летней актрисы уже было четыре попытки ЭКО, но безрезультатно.

«Я абсолютно точно уверена, что у меня будут дети, каким образом будут, я не знаю, но пока не получаются», — разоткровенничалась звезда.

На вопрос ведущего о том, не пойти ли каким-то другим путем, Макеева стала размышлять о суррогатном материнстве. Но оно так же предполагает серьезную подготовку женского организма:

«Все то же самое, насколько я помню, у Насти Заворотнюк как раз было суррогатное материнство. Это не сильно ей помогло», — проговорилась актриса.

Заворотнюк, напомним, родила осенью 2018 года. В браке с Петром Чернышевым у «прекрасной няни» на свет появилась дочка Мила. Но о том, что звезда ждет ребенка, никто не знал – пара объявила о прибавлении лишь много месяцев спусти. Беременной Заворотнюк тоже никто не видел. Объясняли супруги это тем, что не хотели афишировать интересное положение. Поползли слухи о том, что муж с женой прибегли к помощи сурмамы. И теперь они подтвердились, после слов Макеевой.