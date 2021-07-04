«Позор страны» и 35-летняя «девочка»: как Бузова и Салтыков публично поругались

Российские артисты с разной степенью корректности высказались об артистическом таланте Ольги Бузовой. Марина Зудина заметила, что в некоторых фильмах с ироничным подтекстом блондинка выглядит неплохо. Анастасия Макеева посчитала, что экс-звезда «Дома-2» «опустила актерское образование». Ксения Собчак после скандала с Дмитрием Губерниевым назвала ее «неучем». А Виктор Салтыков пустился в резкую критику звезды, сравнив ее с Примадонной.

«Бузовой никогда не стать Пугачевой. Потому что Пугачева — великая певица, отличный вокалист. Да, даже самые простые песни Аллы Борисовны вроде «Мадам Брошкиной» Бузова никогда не споет. Я считаю, что это позор нашей страны. Что люди, которые не умеют петь, почему-то это делают», — заявил певец на YouTube-шоу «Антонимы».

Ольга не стала молчать и резко ответила ему в личном блоге.

«Вы назвали меня позором страны — девочку, которая добилась всего своим трудом? Девочку, которая выросла на глазах у этой самой страны? Девочку, которая призывает заниматься спортом! Девочку, которая мотивирует миллионы людей не сидеть, сложа руки, а работать и идти к своей цели!» — написала 35-летняя Бузова Instagram.

Артистка заявила, что настоящий позор – это как раз сам Салтыков. Он, якобы, чтобы напомнить о себе, оскорбил ее, посчитала Бузова.

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