«Чем я сейчас-то вам мешаю?!»: Бузова смело ответила Кадони, Михалкову и Салтыкову

Телеведущая подчеркнула, что сейчас не делает ничего скандального, а в ее сторону все равно летят оскорбительные комментарии.

3 июля Ольга Бузова разразилась из Африки большим постом в Instagram. 35-летняя телезвезда решила ответить многим, если не всем критикам, которые высказывались о ней в последние дни.

Девушка отметила, что находится на другом континенте, снимает природу, занимается спортом, делится с подписчиками добром и любовью, но, тем не менее, из Москвы ей каждый день приходят оскорбления от тех или иных знаменитостей.

«Я сейчас не пою, не танцую, меня нет на ТВ, я не даю интервью, я не играю во МХАТе… Меня даже в стране нет… Чем я сейчас-то вам мешаю?!» — возмутилась Ольга.

В частности, Бузова ответила бывшему коллеге по «Дом-2» Владу Кадони, который обвинил ее в лицемерии после того, как телеведущая отписалась от него в социальной сети.

«Лицемерка в чем? В том, что я отписалась? Теперь так измеряется лицемерие? Для меня лицемерие — это когда я лишь на секунду обернулась, а вы всей «группировкой» ножи мне в спину воткнули…» — пишет звезда.

Также она вспомнила высказывания о себе известного режиссера Никиты Михалкова, который вместо театральной актрисы иронично посоветовал предложить Бузовой другую профессию.

«Никита Сергеевич, я каталась в одном проекте вместе с вашей прекрасной дочерью, безумно талантливой и искренней Надей Михалковой. Мы с ней носочками обменивались и поддерживали друг друга! Если бы вы хотели просто мне сказать что-то и высказаться о моей игре, могли бы взять у Нади телефон и позвонить мне. Уж вам-то, точно не нужен этот дешевый хайп, который вы устроили».

При этом Бузова отметила, что очень уважает Михалкова, пригласила его на свой спектакль «Чудейный грузин» во МХАТ в сентябре, после которого она обещает с удовольствием выслушает все его замечания в своей гримерной.

Последний, к кому обратилась Ольга, оказался Виктор Салтыков, тоже нелицеприятно высказавшийся в ее сторону. Девушка подчеркнула, что только благодаря ей об этом «забытом герое» сегодня пишут СМИ.

«Вы назвали меня позором страны — девочку, которая добилась всего своим трудом?! Девочку, которая выросла на глазах у этой самой страны?! Девочку, которая призывает заниматься спортом?! Девочку, которая мотивирует миллионы людей не сидеть, сложа руки, а работать и идти к своей цели?!» — возмутилась Бузова.

Она напомнила Салтыкову о неуплате алиментов и подчеркнула, что позором страны в данной ситуации является он сам.

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