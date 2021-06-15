«Неуча вывели на чистую воду»: Собчак высказалась о конфликте Бузовой и Губерниева

Недавно Бузова стала гостьей «Матч ТВ». Комментатор Дмитрий Губерниев вначале прошелся по ее выступлению во МХАТ, устроил тест на знание футбольных школ, а затем спросил ее, продолжает ли она пить коньяк по утрам. После этого артистка не выдержала и расплакалась.

Многие популярные личности встали на сторону экс-ведущей «Дома-2». В частности, Дима Билан призвал народ быть человечнее и осудил травлю девушки в Сетях и некоторых СМИ. Продюсер Яна Рудковская лично написала Губерниеву, сказав, что он был не прав. А вот Ксения Собчак заняла иную позицию, ведущая уверена, что комментатор высказался по совести.

«Ну что, коньячку с утра? Метод Собчак идет по свету! Кажется, что в фильме про Тату я запустила журналистский флешмоб «выведи неуча на чистую воду». Потому что, конечно, главное в скандале с Бузовой на «Матче» — не коньяк по утрам, а «знаменитый метод Эфроса» и «футбол с Броневым». Губерниев, обожаю! Считаю, что к этому флешмобу должны присоединиться все», — высказалась Собчак в своем Telegram-канале.

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