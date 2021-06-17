«Бузова опустила актерское образование»: Макеева высказалась об экс-звезде «Дома-2»

Анастасия Макеева в интервью Teleprogramma.pro высказала свое отношение к непрофессионалам в театре и, в частности, дебюту Ольги Бузовой на сцене МХАТа.

«Появившись на сцене, Ольга Бузова опустила актерское образование до уровня: «А зачем учиться? Я теперь крутой блогер и могу выступать на подмостках МХАТа». Сейчас сложное время непрофессионалов. У нас уже это обычное явление. Фигуристы играют в кино, цирюльники поют песни, не получив соответствующего образования», — сказала актриса.

То, что происходит сейчас в искусстве, Макеева назвала «переворотом» и «ужасом». Она уверена, что многие представители «старого поколения» согласятся с ней.

Напомним, недавно Ольга Бузова с аншлагом выступила на сцене МХАТа в роли артистки кабаре Беллы Шанталь в постановке «Чудесный грузин».

Смотрите также