«Ольга, вы перестали пить коньяк по утрам?»: Губерниев довел до слез Бузову в прямом эфире «Матч-ТВ»

Телеведущая разрыдалась во время разговора со спортивным комментатором.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев довел до слез певицу, телеведущую и начинающую актрису Ольгу Бузову в прямом эфире «Матч-ТВ».

С первых слов во время разговора Губерниев стал подкалывать Бузову. «Мы рады слушать вас в прямом эфире. Как театрал, я рад, что вы сейчас звезда МХАТа, как Ольга Андровская, как Алла Тарасова, как Ангелина Степанова».

Бузову задели эти слова. Она попросила Губерниева «вернуться к футболу».

Комментатор спросил Бузову, какая школа футбола ей ближе. Российская, сборную которой сегодня тренирует Черчесов, или знаменитая советская тренера Ефроса, выигрывавшая чемпионат Европы.

Бузову эти слова завели еще больше. Она заметила, что Губерниеву надо за десять секунд показать образованность. Она отметила, что всегда выступает за спортсменов, футбол и Россию.

«У нас есть два варианта: обос*** как вы умеете делать в комментариях». Если вы мужчина, вы не будете меня перебивать. Вы задали вопрос и не дали мне, девушке, ответить. Хамство! Я требую уважения», — заметила звезда.

больше по теме Ольга Бузова заработала в четыре раза больше за выход на сцену театра, чем Лия Ахеджакова Певица получила гонорар за один спектакль в 117 тысяч рублей.

«Вы перестали пить коньяк по утрам?» — выпалил Губерниев.

После этого Бузова заплакала. Она отметила, что давно не пьет алкоголь, потому что перенесла тяжелую операцию. Певица в ответ назвала Губерниева мальчишкой и писакой, которые умеет унижать только на расстоянии. Она заметила, что в лицо Губерниев бы ей такого никогда не сказал.

Напомним, что Ольга Бузова на днях выступила на сцене МХАТа. Она сыграла в постановке «Чудесный грузин» и сорвала аплодисменты зрителей.

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