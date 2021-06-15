«Это было бы уместно»: Зудина заявила, что Бузова могла бы сработаться с мужем Собчак

Марина Зудина в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro прокомментировала мхатовский дебют Ольги Бузовой в роли артистки кабаре Беллы Шанталь в постановке «Чудесный грузин».

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«Может быть, Константин Богомолов мог бы позвать ее в какой-то из своих спектаклей, и это было бы уместно. Но я не знаю, в каком контексте она присутствует в постановке МХАТа. МХТ и МХАТ — это разные театры», — сказала вдова Олега Табакова.

По ее словам, Ольга — совсем из другой среды, нежели она, в ней Зудина себя чувствует плохо. Артистку Марина знает плохо и вообще не хочет делать поспешных выводов по поводу нее, ведь ее работу опытная звезда не видела на сцене.

«А вдруг кому-то понравится?» — рассудила она.

Зудина заметила, что видела однажды Бузову в каком-то фильме, где она играла саму себя и это было неплохо, потому что роль имела яркий ироничный окрас.

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