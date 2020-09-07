Иван Охлобыстин просит президента помиловать Михаила Ефремова

Обращение к Владимиру Владимировичу Путину актер оставил на своей странице в соцсети.

Режиссер Иван Охлобыстин так сильно переживает за Михаила Ефремова, что решил обратиться сразу к президенту. Послание Владимиру Путину оставил на своей странице ВКонтакте. При этом режиссер отметил, что его будут осуждать за эту просьбу.

«Вне всяких сомнений Михаил виноват, но проявите несправедливость по отношению к нему, ту самую «несправедливость», которую он яростно обличал много лет… Пощадите его своим личным указом, ему не выжить в тюрьме», — написал Охлобыстин.

В завершении обращения актер попросил президента России остаться в его памяти Владимиром Милосердным.

Приговор Михаилу Ефремову вынесут 8 сентября. На предыдущем заседании суда прокурор запросил 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Адвокат артиста Эльман Пашаев считает, что ему грозит пять-шесть лет. Сам Ефремов думает, что за решеткой проведет восемь. Такой же срок требует и старший сын погибшего Сергея Захарова Виталий.

ДТП в центре Москвы с летальным исходом пьяный Ефремов устроил 8 июня. Долгое время он отрицал свою вину, ссылаясь на забывчивость и отрицая то, что сам находился за рулем джипа.