«Расстрелять»: Михаил Ефремов сам себе вынес приговор

Михаил Ефремов два с половиной месяца провел под домашним арестом. После ДТП, в которое он попал в начале июня, ему приходится готовится к решению суда. В крови актеры были обнаружены следы алкоголя и запрещенных веществ. Сам мужчина не скрывает, что был пьян и ничего не помнит. Свою вину он признавать отказывается. Водитель фургона, в который врезался джип звезды, погиб. Близкие Сергея Захарова лишь в день похорон сообщили маме погибшего, что он умер. Женщина так и не знает, что к произошедшему причастен Ефремов.

Александр Добровинский представляет близких Захарова, а вот Ефремов недавно расторг отношения с Эльманом Пашаевым. Теперь его защищают прежние адвокаты, в том числе Ирина Хайруллина. 1 сентября вновь состоялось заседание суда, на котором побывал корреспондент портала Teleprogramma.pro. Михаил Олегович больше не хранит молчание и вступает в диалог с адвокатами. Он нервничает, демонстрируя не лучшее настроение.

Уже стало известно, что актер отправил чеки семье погибшего на сумму 200 тысяч рублей, но они их не приняли.А вот сын погибшего хочет денежную компенсацию, но в размере 7, 3 миллиона рублей. Он снова увеличил сумму, так как раньше просил только 6,5 миллионов. Также родственник погибшего хочет, чтобы актер получил 8 лет тюремного заключения. Виталий Захаров попросил, чтобы его информировали обо всех перемещения актера, а также об освобождении из колонии, если Ефремов получит срок.

После этих слова Ефремов сам себе вынес приговор. «Расстрелять», — заявил Михаил Олегович.

К слову, также актер сообщил, что готов купить 80-летней маме погибшего водителя дом. Правда после смерти сына женщина едва держится на ногах. Пашаев по-прежнему появляется на суде. На этот раз он сообщил, что на кладбище, где похоронен Сергей Захаров, нет венков, которые присылали близкие Ефремова. Якобы родственники погибшего их выкинули. Адвокат назвал это верхом «цинизма».