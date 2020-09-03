Михаил Ефремов: «Я признаю свою вину и раскаиваюсь!»

Михаил Ефремов выступил с последним словом в суде. Сначала он обратился к адвокату Александру Добровинскому.

«Вы прекрасно играете адвоката-самокатчика. Я пошел в суд, чтобы все честно разъяснить. Я пошел сюда, чтобы решить все честно, не буду отмазываться. Я признаю вину и раскаиваюсь! Алкоголь – это жесткое зло. Я же дошел до ручки, как дошел до края. Боюсь, не доживу до освобождения. Это смертельный приговор», — сказал Ефремов.

До того, как актер взял последнее слово, его адвокат Эльман Пашаев попросил вынести справедливый приговор, без лишения свободы.

Ранее прокурор заявлял, что вина Ефремова доказана, а ввиду большого общественного резонанса ему грозит до 12 лет тюремного заключения. Срок мог бы быть и меньше, если бы актер сразу признался в содеянном. В результате гособвинитель запросил для Михаила Ефремова наказание в виде 11 лет лишения свободы и запрет на занятие творческих должностей на период до трех лет.

Приговор Михаилу Ефремову огласят 8 сентября.