Ефремов надеется, что колонию, в которой он может отсидеть срок, назовут его именем

Несмотря на затянувшееся судебное разбирательство, у Михаила Ефремова еще остались силы для шуток. На одном из заключительных заседаний, когда актеру должны были дать последнее слово, он находился в тайной комнате со своим адвокатом Эльманом Пашаев для того, чтобы обсудить речь. Видеозапись из помещения попала на НТВ, а подробнее о ней рассказали в программе «Новые русские сенсации».

Прокурор запросил для актера 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Старший сын погибшего Сергея Захарова Виталий хочет, чтобы Ефремов сел за решетку на восемь лет. Адвокат Пашаев считает, что артист получит пять или шесть лет заключения. Сам же Ефремов тоже склоняется к тому, что будет лишен свободы на восемь лет. При всем этом у него еще остаются силы, чтобы пошутить.

«Пусть потом колонию, где я будут сидеть, потом назовут именем Михаила Ефремова», — сказал в тайной комнате актер.

На этом же заседании он признал свою вину. За рулем внедорожника, который вылетел на встречную полосу на Садовом кольце Москвы, был именно он, нетрезвый. После ДТП второй его участник Сергей Захаров скончался в больнице. Приговор Михаилу Ефремову будет озвучен 8 сентября.